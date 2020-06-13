الإمارات ترسل مساعدات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا (صور)

السبت 13/يونيو/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر

استقبل كارلوس الفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا طائرة المساعدات، التي أرسلتها دولة الإمارات اليوم إلى بلاده في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وعبّر "كيسادا" عن بالغ شكره إلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعم بلاده بالمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس، كما عبّر عن تقديره لحكومة وشعب دولة الإمارات على إعادة مواطنين كوستاريكيين إلى بلادهم.

ووصلت اليوم طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية و10 آلاف من أجهزة الفحص إلى كوستاريكا، يستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.

قال جمعة الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا: "بفضل دعم قيادتي البلدين وتوجيهاتهما، شهدت العلاقات الثنائية نقلات نوعية أسهمت في بناء شراكة استراتيجية، وأدت إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري ومسيرة التنمية في البلدين الصديقين. وفي هذا الإطار تم توفير المساعدات الطبية لكوستاريكا كتأكيد على قوة ومتانة تلك العلاقات".

وأضاف الرميثي: أن "دولة الإمارات حريصة دائما على أن تقف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، وأن تقدم يد العون إلى الفرق الطبية التي تعد من الفئات الأكثر تعرضًا لتلك الجائحة".

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 905 أطنان من المساعدات، استفاد منها نحو 905 ألف من العاملين في القطاع الطبي.

الإمارات ترسل مساعدات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا (صور)
الإمارات ترسل مساعدات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا (صور)
الإمارات ترسل مساعدات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا (صور)
الإمارات ترسل مساعدات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا (صور)
الإمارات ترسل مساعدات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا (صور)
الإمارات ترسل مساعدات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا (صور)
الإمارات ترسل مساعدات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا (صور)
الإمارات ترسل مساعدات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا (صور)

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