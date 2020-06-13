الإمارات تسجل ارتفاع فى حالات الشفاء من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.



وأضافت الوزارة، أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات ساهم في الكشف عن 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41990 حالة.



وأعلنت الوزارة عن شفاء 815 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء في دولة الإمارات 26761 حالة.



وأعلنت الوزارة أيضا عن وفاة مصاب واحد وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 288 حالة وفاة.



وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.