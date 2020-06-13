قتله بسبب مبلغ مالي.. حبس عامل أنهى حياة صديقه في الوراق

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قيامه بقتل صديقه بسلاح أبيض عقب خلافات مالية بينهما.





وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، حول مقتل شخص في الوراق، على يد صديقه، لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادث.





كان قسم شرطة الوراق قد تلقى بلاغا يفيد مقتل شخص على يد صديقه، وتم تشكيل فريق بحث، وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بسبب اقتراض مبلغ مالي، وتطورت المشاجرة، فاستل المتهم سلاحا أبيض، وقتل صديقه.



