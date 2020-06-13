كوستاريكا تستقبل مساعدات الإمارات لدعم مكافحة كورونا

استقبل رئيس جمهورية كوستاريكا، كارلوس الفارادو كيسادا، طائرة المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات، الجمعة، لبلاده في إطار الجهود التي تبذلها الإمارات في مساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وعبر رئيس كوستاريكا عن بالغ شكره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدعم بلاده بالمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس، كما عبر عن تقديره لحكومة وشعب دولة الإمارات على إعادة مواطنين كوستاريكيين إلى بلادهم.





ووصلت، الجمعة، طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية و10 آلاف من أجهزة الفحص إلى كوستاريكا، يستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.





وقال سفير الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا، جمعة الرميثي: "بفضل دعم قيادتي البلدين وتوجيهاتهما، شهدت العلاقات الثنائية نقلات نوعية أسهمت في بناء شراكة استراتيجية، وأدت إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري ومسيرة التنمية في البلدين الصديقين. وفي هذا الإطار تم توفير المساعدات الطبية لكوستاريكا كتأكيد على قوة ومتانة تلك العلاقات".



