محافظ بني سويف يستوقف موكبه بسبب مُسن وسيدة من أسرته (صور)

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أوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف موكب جولته بمدينة بني سويف ونزل من سيارته مستوقفًا رجل مسن بصحبته سيدة من أسرته، وكان الرجل جالسا على رصيف الطريق بالقرب من النادي الرياضي، حيث نزل المحافظ من سيارته ليسألهما عن ما اذا كانا يحتاجان شيئا، واستفسر منهما عن بعض الأمور، موجها نائب رئيس المدينة بمتابعتهما.



وحرص محافظ بني سويف على حث بعض المواطنين "الذين قد تصادف سيرهم ببعض الشوارع التي تواجد بها المحافظ" بضرورة ارتداء الكمامة "،موضحا للبعض الكيفية الصحيحة لارتدائها، لتقوم بدورها بشكل جيد في الوقاية من فيروس كورونا.



وكلف المحافظ مسئولي المرور باتخاذ مايلزم حيال تكدس مروري بمنطقة ميدان المديرية من ناحية شارع الرياضي بالمدينة العاصمة،حيث قد استوقف المحافظ ذلك الزحام أثناء خط سيره عائدا من جولته بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة الجاري تجهيزها،وقد نزل المحافظ من سيارته للوقوف على سبب ذلك الزحام، والذي قد لاحظ وقوف بعض سيارات السرفيس بتلك المنطقة وانتظارها لتحميل الركاب.



وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع تكرار مثل تلك المشكلات، التي تعوق الحركة المرورية وحركة السير للمشاه، وتعطيل مصالح المواطنين، قائلا لمسئولي المرور "المنطقة اتحولت لموقف ! لازم نمنع ده ولا نسمح بتكراره مرة أخرى في أي منطقة، خاصة الأماكن الحيوية زى ميدان المديرية".



وكلف محافظ بني سويف رئيس المدينة بالمرور المستمر على تلك النقاط التي يمكن أن تشهد زحامًا،خاصة في ساعات الذروة، والتنسيق الدائم مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات المناسبة أولًا بأول.



كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

