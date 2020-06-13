الشيف منال العالم تطمئن محبيها وتُكذب خبر وفاتها: "شائعة أزعجت أسرتي"

كذبت الشيف الأردنية منال العالم، في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة وفاتها، مؤكدة أنها ليس لها أي أساس من الصحة.

وقالت منال العالم في مقطع الفيديو: "خبر الوفاة كاذب انا بخير الحمد لله، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص منتحل شخصيتي، برجاء من متابعيني الأحباء عمل بلاغ على أي صفحة لا تحمل العلامة الزرقاء.. وأرجو منكم مشاركة هذا الفيديو ليطمأن قلب الجميع أنني بخير، شكرًا لكم على حبكم ودعمكم لي.. وأشكر الجميع على اتصالاتهم واهتمامهم من العائلة والأصدقاء والأحباء، وشكرًا لكم من داعم وساهم في القضاء على هذه الاكاذيب".





من هي الشيف الأردنية منال العالم؟

تعد الشيف منال العالم، واحدة من أشهر الشيفات في الوطن العربي، وهي شيف أردنية شاركت في الإعلانات على منتجات غذائية مثل الحملة الإعلانية أرز إنديا جيت، وهي عبارة عن دعايات خارجية على شكل بوسترات في الطرقات وعلى الباصات وفي الجرائد المشاركة في لجان التحكيم لمسابقات الطهي في كثير من الأماكن، كما شاركت في كثير من المهرجانات منذ عام 1983.