برلماني: حوار السيسي مع البسطاء في الأسمرات رسالة للمسئولين

أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش جولته التفقدية بحي الأسمرات 3 السكني بالمقطم، قائلاً إن حوار الرئيس مع السيدات البسطاء حوار رائع، ودائمًا ما يتحدث عن أن ما يتم من انجازات توفيق من الله، ولم يشعر بالفخر نهائيًا رغم ما يقوم به من انجازات، ودائمًا يرجع الفضل لله.





وأكد "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كرم هوانم" عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أن الحياة الكريمة التي تم توفيرها لأهالي العشوائيات بسبب هذه المشروعات الكبرى التي تمثل بناء حياه كريمة للمواطن المصري تجعلنا نشعر بالفخر.





وتابع عضو مجلس النواب، أن لغة الرئيس السيسي دائمًا قريبة من الدين، والحوار الودود بينه وبين البسطاء وإرساله رسالة طمأنة لهم في ظل أزمة كورونا أحد أهم دعائم الروح المعنوية، معتبرًا أن حوار الرئيس مع أهالي الأسمرات رسالة للمحافظين ورؤساء الأحياء، أنه مهما يكون هناك تعليمات بضبط الحياة المصرية، إلا أنه يوجه رسالة للمسئولين بمتابعة أحوال البسطاء والتعامل معهم بلين ورحمة، معربًا عن أمله أن يحتذي المسئولين والمحافظين بالرئيس السيسي، في النزول للشوارع ليل نهار لمتابعة احوال المواطنين.





وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا إنسانيا مع سيدتين في حي الأسمرات 3 السكني بالمقطم، وسألهما عن حالهما وشؤونهما.





وتجاذب الرئيس أطراف الحديث، مع السيدتين، حيث دعتا الله له أن يوفقه، فقال لهما: "إن الظرف الذي تمر به مصر والعالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا سينتهي بدعواتكم الطيبة".





سيدة من الاثنين "عزمت" على الرئيس أن يزور منزلها لتناول الشاي بالنعناع، فرد عليها مطيبًا خاطرها: "على عيني والله ويشرفني والله العظيم".





ووعدهما السيسي بأنه سيبذل ما بوسعه مع الاستعانة بالله، حين طلبت منه أن يعيد فتح الاقتصاد "علشان الدنيا تبقى كويسة".



