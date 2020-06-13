محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية 52 لجنة لامتحانات الثانوية العامة (صور)

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، أن المحافظة أتمت استعداداتها لانظلاق إمتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها بداية من 21 يونيو الجاري وتستمر لمدة شهر لتختتم في 21 يوليو القادم.



وذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مكثفة وغير عادية مقارنة بالأعوام السابقة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بمايضمن انتظام سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه سيؤدي الامتحانات 19 ألف و812 طالبًا وطالبة موزعين على 52 لجنة امتحان على مستوى مراكز ومدن المحافظة بواقع 16 لجنة بإدارة بني سويف و4 لجان بإدارة ناصر و7 لجان بإدارة ببا و6 لجان بسمسطا و6 لجان بالفشن و6 لجان بالواسطى و7 لجان باهناسيا، فضلا عن توفير 14 إستراحة لإقامة المراقبين ورؤساء اللجان بواقع إستراحتين بكل إدارة مزودة بكافة مستلزمات الاستضافة طوال فترة عقد الإمتحانات.



وِأشار المحافظ إلى أنه قد تم تشكيل لجنة عليا "برئاسته" لإدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة إستعدادات عقد الدور الأول من إمتحانات الثانوية، وتضم في عضويتها مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم ومديرى إداراتي التعليم العام والأمن بالتربية والتعليم، حيث تتولى اللجنة وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل علي وضع السيناريوهات المختلفة لحلها.



كما تختص اللجنة بوضع خطط تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلي مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجسيتي اللازم للجان سير الامتحان، بجانب الاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة إنعقاد الإمتحانات.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي أجراها، اليوم، لعددًا من المدارس المخصصة كمقار لعقد امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان والتأكد من جاهزية تلك المدارس لأداء الامتحانات التي سوف تبدأ في الثلث الأخير من الشهر الجاري، حيث رافقه خلال الجولة كل من: سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بني سويف وعلى يوسف نائب رئيس المدينة.



وكّلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف بتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، وأن تكون المتابعة بشكل مستمر، لضمان أن يكون محيط اللجان نظيفا بشكل دائم، مشددًا على ضرورة إرسال تقرير يوميا بذلك، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية للتعامل مع أية مستجدات.



واطمأن محافظ بني سويف على توافر الإجراءات الوقائية باللجان مثل بوابات التعقيم، وإجراءات تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى مقار اللجان، فضلًا عن مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة للتباعد بين الطلبة داخل اللجان، بجانب إستمرار أعمال التعقيم والتطهير بشكل يومي قبل وبعد الامتحانات.



وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جاري تركيب بوابات التعقيم في كل اللجان، مشيرًة إلى أنه يجري التنسيق على مدار الساعة مع الوزارة لإستلام الـ52 بوابة المخصصة للجان المحافظة، لافتًة إلى أن أنه سيوجد في كل لجنة 14 طالبا مع مراعاة التباعد بينهم.



وأكدت وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ حزمة من الخطوات والإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة مطلع الأسبوع القادم، مشيرًة إلى أنه تم تجهيز مقار اللجان بكافة الإحتياجات اللازمة وأعمال التعقيم والتطهير ونظافة الحمامات وتوفير المطهرات والإتفاق على آلية دخول وخروج الطلاب قبل وبعد الإمتحانات.



و أضافت أنه تم تجهيز مدرسة متولى الشعراوي الابتدائية، لتكون مركزا لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرًة إلى أنه تم تجهيز وتسليم 424 صندوق لنقل الأسئلة إلى المطابع المعنية، والإستعانة بما يقرب من 100 عضو للمشاركة بأعمال المركز خلال سير الامتحانات.



وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والتي تشرف وتتابع أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز الاستراحات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع مديرية الأمن، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة.

