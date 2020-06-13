أستاذ أزهري: التبرع بالبلازما "واجب شرعي".. إلا في هذه الحالة

السبت 13/يونيو/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر بجامعة الأزهري، إن جسم الإنسان ليس ملك له وإنما هو ملك خالص لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد التصرف في جسده على الإطلاق، خاصة إذا كان الامر متعقل بربح مادي دنيوي عديم القيمة.

وأضاف "قحيف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن القاعدة الشرعية أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وهناك حديث شريف صحيح ينص على ذلك، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعض، ولكن أن يتاجر الناس ببعضهم مرفوض شرعًا. 

وتابع أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، أننا نؤكد مع الأزهر الشريف ومع دار الإفتاء على أن التبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا واجب شرعًا، إلا في حالة وجود عذر صحي لا يسمح للشخص بالتبرع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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