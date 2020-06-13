بطريرك الأقباط الكاثوليك يرسل برقية عزاء فى وفاة والدة زوجة القس أندرية زكى

السبت 13/يونيو/2020 - 03:59 م
ارشيفية
ارشيفية
ماريان عيد
أرسل صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعازي في وفاة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي.

جاء فى البرقية: بمشاعر الحزن والرجاء في الحياة الأبدية، ننعي السيدة صوفي، ونطلب من الرب أن يستقبلها في ملكوت السموات، ويعزي.

وقد شُيعت اليوم السبت، جنازة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك برفقة زوجته الأستاذة هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة وعدد محدود جدًّا من العائلة ورعاة الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية رسائل التعزية من خلال وسائل التواصل الإليكتروني. 

الراحلة هي زوجة الراحل القس عزيز توما، ووالدة كل من الاستاذة بشائر توما، والمهندسة فضائل توما، والمحاسب شادي توما، والمهندس رفيق توما. 

يذكر أن المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر قد أصدروا قرارًا في أبريل الماضي بتعليق كافةِ أنشطة الطائفة الإنجيلية في مصر دونَ استثناءٍ، وقصر الجنازاتِ على أسرةِ المتوفَّى فقط، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحينِ استقرارِ الأوضاع.

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استنكارها غلاف العدد الجديد من مجلة "روز اليوسف"، الذي تصدره صورتي الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق والمرشح البابوي السابق، ومحمد بديع مرشد تنظيم الإخوان، فوق عنوان "الجهل المقدس".

وأعلنت الكنيسة في بيان سابق لها، بناءً على توجيهات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استنكارها بشدة، تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.

وقالت الكنيسة: "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة، وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك، حفظ الله مصر من كل سوء".

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