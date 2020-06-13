تعرف على استعدادات الإسكندرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

السبت 13/يونيو/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أهمية إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020، والتي تنطلق في21 يونيو الجاري، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي لتوفير بيئة امتحانية آمنة لطلاب الإقليم.

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن إلتزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان. مشددا علي ضرورة ارتداء الكمامات وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة أبنائنا الطلاب والسادة المعلمين.

وفي سياق متصل؛ أشار يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لأداء الإمتحان بالإسكندرية بلغ (47180) طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.

 وأكد الديب أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات تبدأ عملها يوم الأحد المقبل الرابع عشر من يونيو الجاري وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة في الشأن،  كما تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير  وأعمال التقدير بواقع 22 استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بمايليق بزملائنا رؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.

وكان أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إشارة البدء لإنتاج كمامات القماش بمدارس التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية، وفقا للمواصفات القياسية المرسلة من وزارة الصحة.

وأشاد اللواء محمد الشريف بالكمامات المنتجة لافتا أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة. ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على اتاحتها لصناعة تلك الكمامات بمدارس الإسكندرية. 
وأكد أن تلك الكمامات تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين.

وأشار إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات صالحة للاستخدام حتي 45 يوم ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام وذلك وفقا لارشادات وزارة الصحة.

وكلف الشريف وكيل مديرية التربية والتعليم بتسخير جميع مجهودات التعليم الفني بالإسكندرية لإنتاج أكبر كمية من تلك الكمامات لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتغطية احتياجات محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

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