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شهدت محافظة الدقهلية صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس لـ 74764 من العمالة غير المنتظمة بالدقهلية

في إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم للمواطنين خلال هذه المرحلة وقراره بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة.



وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قيام مديرية القوى العاملة بالدقهلية بالتنسيق مع هيئة البريد والاتصالات والتخطيط بالبدء في صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس الاستثنائية ابتداءً من يوم الأحد 21 يونيو الجاري حتى يوم 25 من نفس الشهر ل 74764 من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة بقيمة 500 جنيه للعامل ويتم السحب من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.



وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم لكافة المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة.



ومن جانبه أكد الاستاذ أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية ان عدد المسجلين لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بلغ مليون و600 ألف عامل على مستوى الجمهورية،وانه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بعد وصول رسالة نصية للعامل قبل موعد الصرف ب48 ساعة لمنع التزاحم.



عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إجتماعا بمديري الإدارات والمستشفيات بمديرية الصحة لتناول سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين باعتبارها من أهم مراحل العلاج وترسم صورة إيجابية عن المؤسسة، مشيرا إلى أن الدقهلية عاصمة الطب ونتمنى أن تظل هكذا دائما.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم الايجابيات في القطاع الصحي وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة فيها جميعا.



وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية من أولى محافظات مصر في تطبيق خدمة توصيل أدوية علاج فيروس كورونا للمنازل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة، مؤكدا على ثقته التامة في كوادر مديرية الصحة والاطقم الطبية العاملة وجهودهم المتميزة.



وأعرب محافظ الدقهلية عن استعداده الكامل لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة للكوادر الطبية والمستلزمات الطبية، موجهًا لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتطبيق الجاد لارتداء الكمامات من قبل المواطنين.



ووجه محافظ الدقهلية للدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بضرورة تناوب الاطقم الطبية للعمل في مستسفيات العزل البالغ عددهم 28 بالإضافة إلى مستشفى عزل تمي الامديد لتلبية كافة احتياجات المرضى على مدار اليوم.