أحمد فهمي يغازل جمهوره بصورة جديد له

السبت 13/يونيو/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة من داخل سيارته.



وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "لا يوجد شئ ايمه سحر مجرد وهم الأشياء تتغير فقط عندما نغيرها ولكن عليك أن تفعل ذلك بمهارة في السر ثم يبدو كانة سحر".


يذكر أـن آخر أعمال أحمد فهمي، مسسلسل "أسود فاتح" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي غامض، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأحمد الشامي وحسن عيد، وكان من المقرر عرض المسلسل خلال رمضان 2020 ولكنه تأجل بسبب كورونا.

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