أستاذ مناعة يوضح شروط تبرع المتعافين من كورونا بالبلازما

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن المتعافين من فيروس كورونا تنتج أجسامهم أجسام مضادة ضد الفيروس، منوهًا بأن وزارة الصحة قامت بعلاج بعض الحالات باستخدام بلازما المتعافين ومضى على تعافيهم أسبوعين أو أكثر لعلاج حالات الإصابة الشديدة.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن تجربة العلاج ببلازما المتعافين كانت رائعة، وحدث تحسن في أعراض المصابين، والنتائج المعملية وصور الأشعة لهؤلاء المرضى، موضحًا أن التجارب بالعلاج بالبلازما حتى هذه اللحظة تطبق على الحالات الشديدة، بينما الحالات البسيطة يتم علاجها ببرتوكول العلاج العادي الخاص بوزارة الصحة.





وتابع رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، أن هناك معايير ومحاذير خاصة باستخدام البلازما، فلابد أن يكون المتبرع في الفترة العمرية 18-60 سنة، وألا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة، وأن يكون دمه خالي من أي أمراض فيروسية تنتقل عبر الدم، ويتم الكشف عليه جيدًا والتأكد من أنه لا يعاني أنيميا أو أي أمراض قد تؤثر على صحته حال تبرعه بالدم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.



