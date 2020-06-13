أستاذ مناعة يوضح شروط تبرع المتعافين من كورونا بالبلازما

السبت 13/يونيو/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن المتعافين من فيروس كورونا تنتج أجسامهم أجسام مضادة ضد الفيروس، منوهًا بأن وزارة الصحة قامت بعلاج بعض الحالات باستخدام بلازما المتعافين ومضى على تعافيهم أسبوعين أو أكثر لعلاج حالات الإصابة الشديدة.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن تجربة العلاج ببلازما المتعافين كانت رائعة، وحدث تحسن في أعراض المصابين، والنتائج المعملية وصور الأشعة لهؤلاء المرضى، موضحًا أن التجارب بالعلاج بالبلازما حتى هذه اللحظة تطبق على الحالات الشديدة، بينما الحالات البسيطة يتم علاجها ببرتوكول العلاج العادي الخاص بوزارة الصحة.

وتابع رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، أن هناك معايير ومحاذير خاصة باستخدام البلازما، فلابد أن يكون المتبرع في الفترة العمرية 18-60 سنة، وألا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة، وأن يكون دمه خالي من أي أمراض فيروسية تنتقل عبر الدم، ويتم الكشف عليه جيدًا والتأكد من أنه لا يعاني أنيميا أو أي أمراض قد تؤثر على صحته حال تبرعه بالدم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا شروط التبرع حجر صحى تباعد اجتماعي بوابة الفجر برتوكول العلاج الفجر اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

المستشار القانوني السابق للأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

منذ ثلث ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 9 ساعات

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الأزهر": عدم تبرع المتاعفين من كورونا بالبلازما لا يجوز شرعًا (فيديو)

واجب وطني.. عزة مصطفى تناشد متعافي كورونا التبرع بـ"البلازما" (فيديو)

مبروك عطية يكشف عن الحكم الشرعي لبيع بلازما المتعافين

عضو بتنسيقية شباب الأحزاب يكشف رحلة تعافيه من كورونا (فيديو)

أول متبرع بالبلازما لمصابي كورونا: "ربنا ادالك نعمة متبخلش بيها"

"الصحة" للمتعافين: "بلاش تساهموا في خلق سوق سوداء للبلازما"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

02:18 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم