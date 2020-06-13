الحماية المدنية تواصل جهودها لمنع تجدد اشتعال النيران داخل مزرعة بالبدرشين

أجرى قوات الحماية المدنية بالجيزة، عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى في مزرعة بمركز البدرشين جنوب المحافظة، بعد اندلاع حريق هائل شب داخلها اليوم السبت.





ونجحت القوات، في السيطرة على حريق شب داخل مزرعة بمركز البدرشين جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مزرعة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية.





وأجرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.





حريق شقة في شارع النقطة القديمة بالوراق

شقة متفحمة ومصرع سيدة وابنتها في الحريق.. هكذا كان المشهد داخل إحدى العقارات بشارع النقطة القديمة، بحي الوراق، شمال محافظة الجيزة.





البداية عند ورود بلاغًا للواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.





وحاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ألسنة اللهب، وتمكنوا من السيطرة على الحريق بعد تفحم محتويات الشقة.





المعاينة كشفت عن مصرع قاطنة الشقة إثر الحريق، وإصابة نجلتها، بحروق واحتناقات، وجري نقلها إلى أقرب مستشفي املا في اسعافها، لكنها، فارقت الحياة ولحقت بوالدتها متأثرة بإصابتها.



