أمريكا تسجل نحو 850 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم السبت، قرابة 850 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة.

ورصدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي، 25396 إصابة جديدة في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة، مقابل 22883 إصابة الخميس و27234 إصابة الأربعاء.

ووفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية، شهد معدل الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة، انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل 846 وفاة يوم أمس، مقابل 896 وفاة الخميس و935 وفاة الأربعاء.

وقد سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب إحصاءات الجامعة، 2048986 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 114669 حالة وفاة و547386 حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.