حبس عاطل بتهمة تزوير العملات بالإسكندرية

أقدم عاطل في العامرية بالإسكندرية، على تقليد العملات الوطنية وترويجها بالأسواق، ليتم القبض عليه، ويأمر المستشار أحمد محمود سليمان، رئيس نيابة العامرية ثان، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وكما أمر، بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الجهات المسؤولة لفحصها.





وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي بتزوير عملات ورقيه الوطنية وترويجها بالأسواق، وعقب تقنين الإجرءات بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" مقلدة، حال تواجده بدائرة القسم.





وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تقليد وتزييف العملات الوطنية وإعادة تروجيها مرة أخرى بقصد الاستفادة المادي، كما أضاف باتخاذه من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة برج العرب مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبإرشاده تم ضبط 42 ورقة مقلدة لفئة المائة جنيه و6 نماذج طباعة أوراق مالية فئة 200 جنيه، وطابعة، ومجموعة من الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.





وعلى جانب آخر، أمر المستشار حسن أباظة رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 60 طربة حشيش بقصد الاتجار بها وتوزيعها على على عملائه.





وكان قد تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط ادارة مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق، بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بمعظم دوائرة المدينة.



