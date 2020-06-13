بعد وفاة شقيقين بـ"كورونا".. غلق العيادة الخاصة لطبيب في بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عددًا من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمنظومة الصحية بالمحافظة وذلك بناءً على مذكرة مديرية الصحة وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية لتلافي السلبيات وتوفير الدعم اللازم أولا بأول حيال أية مستجدات قد تطرأ على المنظومة، وذلك في ظل جهودها في مجابهة تداعيات أزمة كورونا.





وأكدت محافظة بني سويف، في بيان، أن المحافظ قّرر إعفاء مدير مستشفى الفشن المركزي من منصبه والاستفادة به في مكان آخر، وتكليف الدكتور محمد عبد السلام قائما بأعمال مدير المستشفى لحين اختيار مدير جديد للمستشفى، وذلك في إطار تحسين أداء المنظوم الصحية بالمستشفى ومواجهة التحديات الكبيرة في ظل تداعيات أزمة كورونا.





كما تقرر، بناء على مذكرة إدارة العلاج الحر بالمديرية، غلق العيادة الخاصة لأحد الأطباء بالفشن، لحين الانتهاء من التحقيق معه، بديوان عام المحافظة، بشأن واقعة قيامه بتوقيع الكشف الطبي "بعيادته الخاصة" على شقيقين من من أبناء مركز الفشن، إثر الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا، والذي قد نصحهما بالعزل المنزلي، والذين تُوفيًا "أمس الجمعة"، وفور علم مديرية الصحة بالواقعة، أجرت الفحوصات اللأزمة لعدد 4 من أفراد الأسرة بمستشفى الفشن المركزي وتم سحب عينة منهم لتحليلها، وهم بحالة صحية جيدة.





كما تم تجهيز مستشفى دلهانس بمركز الفشن، لتوفير بعض الخدمات الصحية البديلة وهي حالات: النساء والولادة والأطفال والحضانات، لتقديم تلك الخدمات لأهالي مركز ومدينة الفشن، وذلك بسبب تخصيص جزء من مستشفى الفشن المركزي لاستقبال الحالات الايجابية بفيروس كورونا أوالمشتبه في إصابتها.





تطورات إصابات ووفيات كورونا.





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



