بكلمات مؤثرة.. بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة شقيقتها

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أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى وفاة شقيقتها من خلال نشر صورة جديدة لها برفقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت بوسي، على الصورة قائلة:"مر عشرون عام علي رحيلكك لن انساكي يوم كنت الام والاخت والقدوه ادعوا لك بالرحمه واطلب من كل محبي اختي احلام شلبي يدعو لها في ذكري وفاتها اليوم الفاتحه احلام شلبي".



يذكر أن بوسي شلبي، تقدم برنامج "أحلى النجوم" عبر شاشة قناة "المحور" الفضائية، وتستضيف خلال البرنامج مجموعة مميزة من نجوم الوسطن الفني، وكان آخر ضيوف البرنامج الفنان إدوارد ونجلته.