وكيل "نقل النواب" يشيد بحماية "الألمنيوم" من الإغراق

السبت 13/يونيو/2020 - 01:09 م
النائب
النائب
دينا إبراهيم
‏قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تستحق الشكر على هذا القرار رغم صدوره متأخرا خاصة أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة وشركة مصر للألمونيوم برئاسة المهندس محمود سالم رئيس مجلس الادارة بذلوا جهودا كبيرة لحماية منتجات شركة مصر للألمنيوم من الإغراق.

ووجه النائب التحية والتقدير لوزارة التجارة والصناعة بقيادة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على قرارها الخاص بإجراء التحقيق في وجود إغراق على منتجات الألمنيوم من الخارج.

وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف بعض منتجات الألمنيوم ألحقت ضررا جسيما على المنتج المحلى، مؤكدا أن الاقتصاد الحر لايعنى فوضى الاسواق وإغراقها بمنتجات مستورة، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فى مثل هذه القضايا العاجلة لحماية جميع الصناعات المحلية.

وأكد النائب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والمالية والصناعة والتجارة وقطاع الاعمال العام لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء الموجهة لصناعات مجمع الألمنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا، مطالبا بعقد اجتماع طارئ للجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء واتخاذ القرارات الحاسمة والتى تنقذ مجمع الألمنيوم من الازمة الطاحنة التى يواجهها بسبب الارتفاع الكبير وغير المبرر فى اسعار الكهرباء.

وذكر أن هناك صناعات استراتيجية كبرى مثل صناعات الألومنيوم بمجمع الألمنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا والذى يعد واحدا من أهم القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها يواجه ازمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى اسعار الكهرباء، متسائلا: لماذا لايتم حل هذه الازمة الطاحنة داخل هذا المصنع خاصة أن وزارة الكهرباء تابعة للحكومة وأيضا مصنع الألومنيوم تابع للحكومة والقضية حكومة داخل حكومة وكان يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يجلس مع كل من وزراء الكهرباء والمالية والصناعة والتجارة وقطاع الاعمال العام والمهندس محمود سالم رئيس مجلس ادارة شركة مصر للالومنيوم لحل هذه المشكلة المزمنة والتى تهدد بعواقب وخيمة على صناعات الالومنيوم بمصر.

كما تساءل النائب قائلا: نفسى اعرف لماذا الأسعار التى توجهها الحكومة للصناعة المصرية أعلى من السعر العالمى بمعدل الضعف وهو ما يضعف من الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية في السوق المحلى بالإضافة إلى ضعف منافسة السلع الأجنبية في التصدير لارتفاع تكلفة الإنتاج من الطاقة ؟

تجدر الاشارة إلي أن الاسعار المرتفعة للكهرباء جعلت مجمع الألمنيوم يتخذ مجموعة من السياسات لمواجهة هذه الازمة التى اصبحت مزمنة وطال مداها الزمني لحلها منها تخفيض نفقات شركة مصر للألمونيوم وخفض التكاليف بأكثر من مليار جنيه سنويا بجانب مطالبة الشركة بفرض رسوم إغراق ورسوم حمائية على المنتجات المثيلة المستوردة من الخارج.

كما تجدر الاشارة إلي أن الشركات المنافسة تحصل على الكهرباء بأسعار أقل من شركة مصر للالمنيوم وبالتالى قدرتها التنافسية أقوى اضافة الى ان شركة مصر للألمنيوم تعرضت لدعوى رسوم إغراق عليها من أمريكا مما جعل الشركة تكلف مكتب محاماة دولى للدفاع عنها فى هذه القضية ‏كما ان الشركة بدأت مع ترشيد النفقات فى تصنيع بعض المنتجات محليا منها آلة واحدة كان قيمتها نحو 3 ملايين دولار ويتم استيرادها من الخارج

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