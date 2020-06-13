"صحة البرلمان" تطالب الحكومة بإنهاء أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة

السبت 13/يونيو/2020 - 12:51 م
حساسين
حساسين
دينا إبراهيم
قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب: إنه يوجد عجز كبير جدًا في الأطباء والصيادلة خلال تلك الفترة ويوجد عدد كبير من خريجي كليات الصيدلة وللأسف الشديد لا يتم استغلالهم.

وطالب النائب في بيان اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتدخل شخصيا لحل ازمة تأخر تكليف دفعة 2018 من خريجي كليات الصيادلة، مؤكدا أن الواقع يؤكد أنه بعد انتهاء دفعة 2020 سيكون هناك 50 ألف صيدلى خريجين بلا فرص عمل وهذا سيتسبب فى ازمة حقيقة تواجه جميع خريجى كليات الصيدلة من الجامعات الحكومية والخاصة.

ووجه حديثه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قائلا: "يامعالى دولة رئيس الوزراء لقد بح صوتى وصوت جميع زملائى أعضاء لجنة الصحة واعضاء مجلس النواب بسبب هذا الملف ووعدتنا الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكثر من مرة بانهاء أزمة تكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة 2018 ولكن لم تنفذ وعدا واحدا مما تعدت به أمامنا ولذلك أنا ألجأ لسيادتكم وأناشدكم بانهاء هذه الازمة خاصة فى ظل الدور الكبير والبطولى الذى يقوم به جيش مصر الابيض فى مواجهة فيروس كورونا ومن بينهم صيادلة مصر الشرفاء".

هاشتاج "سدوا العجز كلفوا صيادلة 18" يتصدر موقع التدوينات "تويتر"

وفي وقت سابق، كان قد تصدر هاشتاج "سدوا العجز كلفوا صيادلة 18" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث أطلق عدد من خريجي صيدلة دفعة 2018 للمساهمة في حل الأزمة.

وطالب عدد كبير من نشطاء "تويتر"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لإصدار تكليف لصيادلة 2018 لسد العجز.

وكانت قد ناشدت وزارة الصحة والسكان، طلبة المهن الطبية بالتطوع لمواجهة فيروس كورونا، في حين تواجد العديد من الطلاب بدون عمل حتى الآن.

وأعرب خريجو صيدلة عام 2018، عن استعدادهم الكامل لمساندة الدولة في الخروج من تلك الأزمة الراهنة التي يعاني بسببها الكثير من المواطنين، والتصدي لفيروس كورونا.

وكان من المقرر الإعلان عن حركة التكليف العام الماضي، وهو الأمر الذي آثار جدلا في ساحتي نقابتي الأطباء والصيادلة، مستنكرين إهمال وزارة الصحة لهم بالتزامن مع توقف حياتهم العملية.

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