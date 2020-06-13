ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو هيروين و20 ألف قرص مخدر بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزتهما كيلو جرام هيروين وقرابة 20 ألف قرص مخدر.





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية "عاطلَيْن" سبق اتهامها في 13 قضية متنوعة تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة ونقلها وترويجها بين محافظتى مطروح والإسماعيلية متخذان من محافظات القاهرة والوجه القبلي مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما فى أحد الأكمنة التي أُعدت لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهما (كمية لمخدرالهيروين وزنت واحد كيلو جرام- 19200 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة- ميزان).





وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1600000) واحد مليون وستمائة ألف جنيه تقريبًا.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





أقرا أيضا.. ضبط صاحب محل بحوزته 94 سلاحا أبيض في الإسكندرية





ضبطت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، صاحب محل غير مرخص، لاتجاره في الأسلحة البيضاء، وبداخله ٩٤ قطعة سلاح أبيض.





وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مالك محل غير مرخص لبيع وسن الأسلحة البيضاء كائن بدائرة القسم، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته 94 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام ومجهولة المصدر.





وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة البيضاء بقصد الاتجار.





وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة غير المرخصة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وفى سياق أخر.. "الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة





وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".





وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.



