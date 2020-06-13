المرشدين العرب للعاملين بالسياحة: غيروا مجالكم

قال طارق سرحان، رئيس لجنة السياحة البيئية في اتحاد المرشدين العرب، إن هناك عدة معايير سيتم إتباعها في مختلف الفنادق عند عودة السياحة خاصة ف الفنادق، حيث سيتم إلغاء ثقافة "الأوبن بوفيه"، ويكون الاعتماد على وجبات سابقة التجهيز.





وأشار "سرحان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه سيكون هناك مكان مخصص للعزل في الفنادق، حال ظهور أي إصابة بين الزائرين، لافتا إلى أنهم سيعملون على زياادة أليات الحجز إليكترونيا.





وأضاف رئيس لجنة السياحة البيئية في اتحاد المرشدين العرب، أن شركات السياحة يجب أن ترد لأي حاجز أمواله حال إلغاء الحجز نتيجة قلقه من الوضع.





ونصح العاملين في القطاع السياحي أن يغيروا مجالهم لحين تحسن الوضع، معلقا: "ممكن المتضررين يعملوا كاريير شيفت بصورة مؤقتة، مش عيب، حتى تتحسن الأضاع".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.



