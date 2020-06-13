حريق هائل في أحد مصانع المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

شب ظهر اليوم السبت، حريق هائل في مصنع " عروس القناة" بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.





وتلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمود هندي مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب حريق " بمصنع عروس القناة " بالمنطقة الصناعية دائرة مركز ومدينة أبوصوير، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير إسعاف المحافظة، تحسبا لوقوع مصابين، وسيارات الإطفاء لسيطرة علي الحريق.





وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية الي مكان الحريق، بقيادة اللواء أكرم رشاد مساعد مدير الامن، والعميد غزالي عسكر مأمور مركز شرطة أبوصوير، والعميد عصام عطوان رئيس مباحث المحافظة، والرائد السيد عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير.





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة وتحديد أسباب الحريق.





تطورات إصابات ووفيات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة. وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



