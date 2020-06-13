خسائر مالية فادحة في الدوري الألماني رغم استئنافه





فجرت تقارير صحفية ألمانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الخسائر المتوقعة للبوندسليجا هذا الموسم على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد في العالم ، حيث من المنتظر أن يخسروا حوالي 150 مليون يورو من إيرادات حقوق البث التليفزيوني.





وتوقعت مجلة كيكر الألمانية الرياضية، تحقيق الأندية الألمانية 36 التابعة لدوري الدرجتين الأولى والثانية، في موسم 2020-2021، إيرادات بقيمة 1.2 مليار يورو بدلاً من 1,35 مليار يورو كان منصوصاً عليها في العقد الإعلامي الحالي.





واستندت المجلة في تقريرها إلى خطاب بهذا الخصوص، بعثت به اللجنة المالية التابعة لرابطة الدوري الألماني إلى الأندية 36.



