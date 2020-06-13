مقترح برلماني بتنظيم حملة لتشجيع المتعافين من كورونا على التبرع بالبلازما

السبت 13/يونيو/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تشجيع المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم لإنقاذ المصابين بفيروس الكورونا والحالات الحرجة وذلك من خلال تدشين حملات إعلانية تشجعهم علي ذلك، وذلك بعد نجاح تطبيق حقن بلازما المتعافين لبعض المصابين من الحالات الحرجة.

وأوضح متولي في بيان، اليوم السبت، أن التجربة أظهرت نتائج ناجحة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء، مشيرًا إلى أن الدولة تسابق دول العالم في إيجاد خطوط علاجية جديدة لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا المستجد"، بعد أن تصاعدت معدلات الإصابات بشكل كبير.

وأوضح أن عمل حملة إعلانية كبيرة وشاملة تعمل على حث وتشجيع المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما الدم، نظرًا لما تحتوي عليه بلازما المتعافين من أجسام مُضادَّة للفيروس، وتُسهِم بشكل كبير في إنقاذ الحالات الحرجة منهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن تتضمن هذه الحملة رجال دين بارزين يؤكدون على الحرمة الشديدة لاستغلال الظروف وبيع البلازما بمبالغ باهظة، بعد أن أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى على وجوب تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، وحرمة الامتناع عن التبرع بغير عذر، وأن الامتناعُ بغير عذرٍ لا يجوز شرعا.

تسجيل 1577 إصابة جديدة بكورونا.. و45 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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