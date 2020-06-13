6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

السبت 13/يونيو/2020 - 10:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 170 إصابة.

 

وأعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 170".

 

وكشفت الصحة السورية، أنه تم  شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 71.

 

وقالت الصحة السورية، إنه تم فرض الحجر الصحي في بلدة رأس المعرة الأسبوع الماضي عقب ظهور عدد كبير من الإصابات بكورونا فيها ناتجة عن مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا –الأردن.

 

وسبق أن فرضت الوزارة حجرا صحيا على بلدتي عين منين، والسيدة زينب، في ريف دمشق.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,943 مليون إصابة، بينهم أكثر من 400 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,401 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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