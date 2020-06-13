رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك مسألة وقت

السبت 13/يونيو/2020 - 10:58 ص
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
علي خلاف
تحدث تقرير صحفي تركي مساء أمس الجمعة عن اهتمام مسئولي نادي طرابزون التركي طلبه بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك
تحدثت صحيفة "aksam" التركية، أن نادي طرابزون التركي مهتم بالتعاقد مع المغربى بن شرقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لاسيما أن اللاعب لديه رغبة قوية في ارتداء قميص النادي التركي بداية من الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة التركية، أن إدارة الزمالك تضع ضغطًا كبيرًا على بن شرقي للبقاء بعد النجاح الذي قدمه مع الفريق، خاصة وأنه يرتبط بعقد مع الفارس الأبيض حتى عام 2022.

وأتمت الصحيفة التركية أن طرابزون يمكنه التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي مقابل 800 ألف يورو وفقا لقيمته التسويقية.

عودة النشاط الرياضي في مصر
وفي سياق متصل تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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