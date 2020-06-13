بيولي يشيد بدفاع ميلان أمام يوفنتوس

السبت 13/يونيو/2020 - 10:58 ص
يوفنتوس وميلان
يوفنتوس وميلان
وكالات

أثنى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان على الطريقة التي دافع بها فريقه أمام يوفنتوس أمس الجمعة في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتأهل البيانكونيري مستفيدا من تعادله 1-1 في الذهاب.

وتأهل يوفنتوس للمباراة النهائية لكأس إيطاليا، بعد تعادله سلبيًا على ملعبه مع ميلان، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي أقيم في سان سيرو قبل 3 أشهر، انتهى بنتيجة 1-1.

وقال بيولي في تصريحات لقناة راي سبورت الإيطالية، عقب المباراة: "من المخيب للآمال أن أقول ذلك، لكن ركلة جزاء رونالدو في سان سيرو حسمت الأمور".

وأضاف: "يوفنتوس مارس ضغطًا كبيرًا واستحوذ على الكرة، كنا ساذجين في ارتكاب ركلة الجزاء والبطاقة الحمراء، لكننا لعبنا بشكل جيد للغاية، وسنحت لنا فرصتان أو 3 للتسجيل، لو سجلنا منهم لتأهلنا".

وتابع: "إنه لأمر مؤسف، لأن هذا كان هدفنا، ولم ننجح في تحقيقه، لذا يجب علينا الآن التأهل إلى بطولة أوروبية عبر الدوري الإيطالي".

وأكمل: "لقد شهدت المباراة صراعًا كبيرًا على الكرة بين الفريقين، انتهى بالتعادل، فالهدف الذي استقبلناه على ملعبنا، أجبرنا على محاولة التسجيل اليوم".

وواصل: "لقد لعبنا بشكل استثنائي على الصعيد الدفاعي، وخاصة قلبي الدفاع، ويمكن أن يشير ذلك إلى أننا أقوياء، لأننا بحاجة إلى هذه المهارات للمضي قدمًا في بقية الموسم".

وأردف: "إنه لأمر مخيب للآمال، أردنا حقا أن نلعب المباراة النهائية، ما نحتاجه الآن هو أن نكون أكثر اتساقًا".

وأتم: "حتى الآن لم نحقق النتائج التي نستحقها في ملعبنا، لأننا لم نسجل ما يكفي من الفرص التي أتيحت لنا".

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