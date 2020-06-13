انتظام حركة سير السيارات بالمحاور والكبارى في القاهرة والجيزة

السبت 13/يونيو/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، من صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية.

وظهرت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

حملات لإزالة السيارات 

وفي سياق آخر، وجه اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عدة حملات لإزالة السيارات المركونة بالشوارع بنطاق المحافظة، منعا لحدوث تكدسات مرورية بالطرق، والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، وذلك وفقًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 

كانت محافظة الجيزة، أصدرت اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد الجيزة. 

وأوضح أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات. 

وأشار إلى التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقًا للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على أن يتم حصول صاحب السيارة على ايصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار أكثر من مرة في اليوم الواحد، حال انتقال السيارة من شارع إلى آخر داخل نطاق المحافظة ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على أن يكون حاملا كارنيه لأثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع إلى قطاعات ويكلف أحد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحى في اليوم التالي. 


وكشف المحافظ، عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهي كالتالي: تعريفة الانتظار يوم 10 جنيهات للسيارات الملاكي، والتاكسي و20 جنيهًا للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه و30 جنيهًا لعربات الاتوبيس ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء المراكز طبقا لرؤية الحي أو المركز على ألا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ

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حركة السيارات القاهرة الفدر الجيزة

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