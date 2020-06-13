تفاصيل عرض طرابزون لضم أشرف بن شرقي

السبت 13/يونيو/2020 - 08:44 ص
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
محمد جمال
يقدم الدولي المغربي أشرف بن شرقي مستوي مميز مع نادي الزمالك منذ انضمامه للفريق بداية الموسم الحالي مما جعل العديد من الأندية الأوروبية يسعوا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان أشرف بن شرقي قد تلقى أكثر من عرض للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري بعد المستوي الذى قدمه اللاعب المغربي مع الأبيض.

وكشفت تقارير صحفية تركية اليوم عن رغبة فريق طرابزون سبور التركي فى ضم أشرف بن شرقي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير أن عرض طرابزون سيكون بقيمة 800 ألف يورو لضم اللاعب من صفوف القلعة البيضاء.

ويتمسك الزمالك ببقاء أشرف بن شرقي خاصة انه أحد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي الذى يعتمد عليه المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان بن شرقي قد ساهم في تحقيق الزمالك بطولتي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طرابزون رياضة الزمالك الدوري التركي اشرف بن شرقي

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 23 ساعة

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا

منذ ساعة الا ربع

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 17 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الزمالك يستقر على بقاء جناح الفريق

كارتيرون يستقر على صفقة الزمالك القادمة

الزمالك يحدد أولى صفقاته الصيفية

كارتيرون يطلب أول صفقة من الزمالك

الزمالك يحسم مصير "بن شرقي" من الرحيل

الزمالك يتخذ قرارًا صادمًا ضد مهاجم الفريق

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:36 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم