لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أنه من المنتظر أن تصل مصر إلى مرحلة الذروة خلال شهر يونيو، وهناك توقعات أن تسجل مصر من 2000 إلى 2500 حالة يوميا خلال فترة ذروة الإصابات.





وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر مازالت في مرحلة الزيادة، مضيفا أن قدرة الجهاز الطبي في مصر مازال تتحمل زيادة الحالات الحالية، والأطقم الطبية قادرة على تحمل الضغط الموجود.





وتابع رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن نسبة الوفيات ف مصر هى 6،4% وهى نسبة جيدة جدا، متمنيا أن نصل بنسبة الوفيات إلى صفر.



