مرتضى منصور يطالب بالتصويت في اجتماع حسم مصير الدوري

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تلقى دعوة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، لحضور الاجتماع الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مصير الدوري المصري الممتاز.





وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك: "أدعوا جميع رؤساء الأندية لحضور الجلسة، لحسم مستقبل الدوري، وفقا لرأي الأغلبية".





وكانت إدارة نادي الزمالك ضمن 14 ناديا قد طالبوا بإلغاء الدوري الممتاز، لصعوبة استكمال البطولة التي توقفت في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي بدء فتح الأندية تدريجيا بداية من يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس المقبل.



