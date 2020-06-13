تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر: إن الملف القطري والتركي والإيراني هو محور الشر في المنطقة، وفي المقابل هناك محور خير في المنطقة لعدة دول مثل مصر والسعودية والإمارات، معلقًا "هناك معركة خير وشر حاليًا"، وأن فيديوهات القمع والتعذيب التي تنتشر في السجون التركية أقل من الواقع.





وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع برنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن النظام التركي يبرر قمعه في كل الدول، وقام بنسف سوريا، ويتحول الآن لليبيا، ولكن الدولة المصرية تقف إلى جانبها، معقبًا "الدولة المصرية أعطت النظام التركي على قفاه".





وأشار رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إلى أن المقترح المصري لحل الأزمة الليبية "إعلان القاهرة" وجد ترحيبًا من كل دول العالم، مؤكدًا أن النظام القطري هو دمية يحركها النظام التركي والإيراني لصالحهما.





وأوضح أن أردوغان لديه هوس بعودة الخلافة العثمانية، لافتًا إلى أن تركيا تستورد نحو 50 مليار دولار طاقة كل عام، معلقًا "نتحدث عن معركة مصالح بين الخير والشر"، وأن تركيا لديها مشكلات مع كل دول العالم، ومن الصعب دخولها الاتحاد الأوروبي.





وأردف أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة حولت تركيا إلى دولة معزولة، مشيرًا إلى أن قطر دفعت مليار دولار تحت رعاية تركيا لتمويل الإرهاب، متعجبا من بعض المصريين الداعمين للنظام التركي.





وأوضح أن ليبيا أرخص دول العالم في استخراج النفط، وهذه خطة تركيا للسيطرة على الوطن العربي، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخل في "كماشة"، وما يعنيه هو حلم الدولة العثمانية فقط، "أردوغان وقع في ليبيا".





واستكمل "اللي بيحضر الجماعات الإرهابية وبيستخدمها بيتحرق بناره، اللي بيحضر العفريت بيطلعله، وأردوغان بيعمل كده"، أردوغان في ورطة كبيرة، ولن يستطيع الهروب من نار الإرهاب، والعلاقات التركية الخارجية في أسوأ حالاتها في تاريخ الدولة التركية؛ بسبب سياسيات رجب طيب أردوغان.





وأردف أنه ليس هناك أي علاقة خارجية مستقرة بين تركيا وأي دولة أخرى، زأن نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس فسادًا كبيرًا، متابعًا "قطر دمية وحصالة في يد أردوغان".





وذكر أن إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية هو صفعة على وجه أردوغان وكل داعميه، ووجد مباركة من كل دول العالم ما عدا تركيا وقطر، "نتحدث الآن عن لعبة مصالح"، وأوروبا تتحدث عن الشرق الأوسط بسبب أزمة اللاجئين.



