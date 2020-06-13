صفقة تبادلية.. الزمالك يعرض بامبو ومبلغ مالي لضم حسام حسن

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أشارت بعض التقارير، أن مجموعة من الوسطاء قد عرضوا على الزمالك، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، من خلال عقد صفقة تبادلية مع الفريق السكندري.





وأفادت التقارير، أن الوسطاء عرضوا على الزمالك إدراج كريم بامبو في الصفقة، من أجل ضم حسام حسن خلال الفترة المقبلة.



