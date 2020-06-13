صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام بطلها كوتينيو

السبت 13/يونيو/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن نادي توتنهام الإنجليزي يرغب في التعاقد مع فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في صيف 2018، قادماً من ليفربول، لكنه لم يقدم المستوى المعهود، وخرج على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونخ عن عدم تفعيل بند شراء كوتينيو من برشلونة، بسبب المطالب المادية لبرشلونة والمقدر نحو 120 مليون يورو.

وبحسب وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توتنهام قد دخل في محادثات مع برشلونة، من أجل التعاقد مع كوتينيو.

وتابعت الصحيفة، أن المحادثات ما زالت في بدايتها، ولم يصل الطرفان حتى الأن إلى أي اتفاق رسمي.

وأشارت الصحيفة، أن توتنهام يريد عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، عن طريق الحصول على كوتينيو، مقابل الاستغناء عن لاعب الوسط الفرنسي تانجوي ندومبيلي، والمدافع البلجيكي توبي ألدرفايريلد.

وشارك كوتينيو مع بايرن ميونخ هذا الموسم في 32 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن من تسجيل 9 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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توتنهام برشلونة انتقالات صيفية

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