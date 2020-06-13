حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد مربية بمنزلها.. وتؤكد: "لا يهم إن كنتي سوداء أو بيضاء" (صور)







وظهرت حلا بالصورة برفقة مربية منزلتها وعلقت على الصورة قائلة: "عزيزتي ناني راشيل عيد ميلاد سعيد شكرا لك على كل شيء، لرعاية جيدة لنا، تلك السيدة الكينية الرائعة من أفريقيا هي حقا مثل أخت لي".



وتابعت "شيحه" كلامها:" أظهر الحب والرعاية للمربيات من قلبك وتأكد من أنها ستشاركك نفس الشيء معك، شكرًا لك راشيل على كل شيء وأتمنى لك في عيد ميلادك كل خير أنت فتاة كينية رائعة فقط لا يهم إذا كنت أسود أو أبيض".



يذكر أن حلا شيحة، شاركت في الماراثون الرمضاني الماضى من خلال مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني وأبرزهم جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.



من ناحية أخرى قالت النجمة حلا شيحة، إنها انتهت قبل رمضان من تصوير جزء كبير من دورها في فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، ولكن التصوير توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتبقى من التصوير 10 أيام فقط، ومن المتوقع أن يتم استكماله خلال الأيام المقبلة.



حرصت الفنانة حلا شيحة، على الاحتفال بعيد ميلاد مربية بمنزلها، كما وجهت لها الشكر لرعايتها لهم، وذلك من خلال نشر صورجديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".