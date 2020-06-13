فيديو.. رامي جمال يقترب من 30 مليون مشاهدة بكليب "سقف"

مشاهدة كبيرة وصلت إلى 28،847،343، مقتربة من 29 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة "نجوم ريكوردز" عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية هو ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، فاهماني، استغنيت، بيهم كلهم، مش ملاحظ حاجة، مين غيرك في القلب، فكرة المتساب، أنا لوحدي، سقف، اللى مشيوا، أدف يا مراكبي، مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.



وحصد الكليب نسبة