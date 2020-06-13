في أحدث ظهور له بـ"الكمامة".. شاهد النقش المكتوب على خاتم أحمد مكي (صورة)

السبت 13/يونيو/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان أحمد مكى، جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "مكي" بالصورة من داخل سيارته الخاصة ويرتدي الكمامة، ويظهر في يده خواتم أحدهما مكتوب عليه محمد رسول الله، والثاني رسمة لطائر الحسون.

كانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

ينتظر النجم أحمد مكى قرارات الحكومة لعودة النشاط المسرحي من جديد؛ لكى يعرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، حيث كان مقررًا عرضها على مسرح كايرو شو، الفترة الماضية.
في أحدث ظهور له بـ"الكمامة".. شاهد النقش المكتوب على خاتم أحمد مكي (صورة)
في أحدث ظهور له بـ"الكمامة".. شاهد النقش المكتوب على خاتم أحمد مكي (صورة)

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