اليوم.. عرض الفيلم الروائي "ونس" لعبد الرحمن أبو زهره

السبت 13/يونيو/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعلنت منصة "مصنع الفيلم العربي القصير" عن موعد عرض فيلم "ونس"، عن طريق فيديو بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أنه سيتم عرضه اليوم.

فيلم "ونس" هو من إخراج أحمد نادر، ويأتي عرضه ضمن أسبوع الفيلم القصير الذي تستمر فعالياته حتى 15 يونيو الجاري.

ويشارك في بطولة فيلم "ونس" النجمين عبدالرحمن أبوزهرة ورجاء حسين، الفيلم تدور أحداثه في إطار إنساني حول "محمود ونبيلة" زوجين في الثمانين من عمرهما، يعيشان بمفردهما دون أولاد في بيت هادئ، تقوم الزوجة برعاية زوجها المريض حتى يلقى ربه فتصبح وحيدة تعيش مع ذكرياتها باحثه عن "ونس".

الفيلم حظى بمشاركات كثيرة في أكبر المهرجان السينمائية العربية والدولية، واقتنص عدة جوائز من أهمها جائزة "التانيت" البرونزي من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس عام 2017، وجائزة "معهد العالم العربي" بمهرجان السينما العربية بباريس عام 2018.

كما حصد جائزة "هيباتيا" البرونزية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عام 2018، وتنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.


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