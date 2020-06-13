رانيا ملاح تشعل "إنستجرام" بفستان ازرق (صورة)









ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات من جانبهم: "نجمة الفن والإبداع الجميلة وحشتني أوي"، فيما علق أخر: "نجمة الفن".



يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.



مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.



نشرت الفنانة رانيا ملاح، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".حيث ظهرت "ملاح" بالصورة ترتدي فستان باللون الأرزق، واكتفت بالتعلق عليها بقلوب زرقاء.