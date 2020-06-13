عاجل.. الأهلي يتفق مع فايلر على تجديد عقده حتي 2022
السبت 13/يونيو/2020 - 12:11 ص
محمد الصو
اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على تفاصيل عقده الجديد للإستمرار على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.
وشهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات بين فايلر وأعضاء مجلس الإدارة، والتي انتهت بالاتفاق على استمرار المدير الفني حتى موسم 2022.
وتمسك فايلر، خلال اتفاقه باستمرار جهازه المعاون بالكامل دون أي تغيير، مع إمكانية إدخال عنصر جديد وهو الدكتور محمد فكري أخصائي التعامل النفسي.
ويأتي استمرار فايلر، على رأس القيادة الفنية للأهلي، بعدما قدم مستويات مميزة منذ قدومه خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، وساهم في التتويج بلقب السوبر المصري.
وأكد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه تم الاتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على تجديد عقده بالفترة المقبلة.
وأضاف مرتجي، أنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعدما أبدي المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية.
وتابع: "أجرينا ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام، حيث انتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات علي الكابتن محمود الخطيب والذي وافق علي كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني".
وغادر فايلر، متوجهًا إلى بلاده اليوم لمدة 10 أيام إجازة، للإطمئنان على أسرته، على أن يعود للقاهره بعدها ويجدد عقوده مع الفريق.
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