"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الاعتداء على مسجد في كابول

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداء الذي استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط ضحايا.

 وتقدمت بخالص تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية أفغانستان وشعبها، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحتها الإرهاب والتأكيد على موقف الأمانة العامة الثابت ضد الإرهاب والتطرف بمظاهرهما كافة.

قتل أربعة أشخاص على الأقل في اعتداء على مسجد في كابول، هو الثاني في أقل من أسبوعين في العاصمة الأفغانية، كما أفادت وزارة الداخلية الأفغانية الجمعة.

وقال طارق اريان الناطق باسم الوزارة في رسالة على واتساب: "بحسب معلوماتنا الأولية فان متفجرات وضعت داخل المسجد وتم تفجيرها خلال صلاة الجمعة".

وأضاف أن إمام الصلاة قتل وثلاثة من المصلين. وأكدت وزارة الصحة هذه الحصيلة.

ويأتي الهجوم الذي استهدف مسجد شير شاه صوري بعد أسبوع على هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية وقتل فيه شخصان أحدهما إمام معروف، في مسجد على أطراف المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في كابول.

وتسعى أفغانستان للتصدي لعدة أزمات، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد واستمرار أعمال العنف حتى رغم مؤشرات من الحكومة وطالبان على قرب الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتعهد الرئيس أشرف غني الخميس الإفراج عن كل السجناء من طالبان، وهو مطلب رئيسي لبدء محادثات السلام مع المتمردين.

وفور إتمام تبادل السجناء تعهد الطرفان بدء مفاوضات يمكن أن تطوي صفحة حرب دامت 19 سنة تقريبا.

وامتنعت طالبان بشكل كبير عن شن هجمات عنيفة على مدن أفغانية منذ فبراير،في أعقاب توقيعها على اتفاق مع الولايات المتحدة يمهد الطريق لمحادثات سلام مع حكومة كابول.

وأثار وقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر الشهر الماضي، الآمال باقتراب الطرفين من إجراء مفاوضات رغم تصاعد وتيرة المعارك مؤخرا.

ووقف إطلاق النار هو الثاني في أفغانستان منذ الإطاحة بطالبان في الغزو الأمريكي عام 2001 بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن الذي كان يأويه النظام. (أ ف ب)



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