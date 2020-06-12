"المعلمي": مقاطعة قطر أعادتها لحجمها الطبيعي وقلصت دورها التخريبي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:53 م
السفير عبدالله المعلمي
السفير عبدالله المعلمي
الفجر السعودي
أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أن المقاطعة مع الدوحة أسهمت في إعادة قطر إلى ما يقارب حجمها الطبيعي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

جاء ذلك خلال مداخلة تليفزيونية أجراها المعلمي لقناة روسيا اليوم.

وأضاف أن المقاطعة أسھمت- أيضًا- في تقلیص تدخلات قطر في الشؤون الداخلیة للدول الشقیقة المقاطعة إلى حد كبیر.

وأكد أن الدور التخريبي لقطر تقلص في أماكن مختلفة من العالم؛ لكنه لم ينته تمامًا، لافتًا إلى أنه ما زالت ھناك ممارسات تشتكي منھا الدول المقاطعة وتواجھھا.

وحول آفاق حل الأزمة في ظل عدم وجود حوار مباشر مع قطر، أكد المعلمي أن الدول المقاطعة مستمرة في تأيیدھا للوساطة الكويتیة، وتأمل في أن تثمر عن نتائج إيجابیة، إلا أن القیادة القطرية تواصل التعنت في رفض المطالب المشروعة للدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

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