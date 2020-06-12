أنغام تهنئ الفنان محمد عبدو بمناسبة عيد ميلاده

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حرصت المطربة أنغام على تهنئة الفنان محمد عبدو بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت أنغام بالصورة برفقة الفنان محمد عبدو وعلقت على الصورة قائلة:"عيد ميلاد سعيد لأستاذى الغالي ابو نوره محمد عبده اتمنى لك دوام الصحة والنجاح والتألق".

يذكر أن النجمة أنغام تصدرت التريند الأول على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أثناء عرض حفلة عيد الفطر من مسرح الصوت والضوء.

والحفل أذيع على شاشة dmc، وقدمت أنغام لجمهورها عددا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدي وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدًا"، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهور أنغام في مصر والوطن العربي.

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نغام محمد عبدو عيد ميلاد محمد عبدو انغام

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