بملابس بحر.. أحمد فهمي يستمتع بإجازة الصيف

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:09 م
احمد فهمي
احمد فهمي
مصطفى فكيه
شارك الفنان أحمد فهمى، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "فهمى" بالصورة بملابس البحر أثناء تواجده في حمام السباحة برفقة كلبه، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين وجائت أبرز التعليقات من جانبهم "بنحبك يا ابو قلب طيب"، وعلق اخر:" منور الدنيا كلها يا فهمي".

من زاوية أخرى، شارك احمد فهمي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" بجانب الفنان أكرم حسني ومن تأليف أيمن وتار، واخراج أحمد الجندي، وانتاج شركة سنيرجي.

وشاركه في بطولة مسلسل "رجالة البيت" احمد فهمي، أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين.
بملابس بحر.. أحمد فهمي يستمتع بإجازة الصيف
بملابس بحر.. أحمد فهمي يستمتع بإجازة الصيف
بملابس بحر.. أحمد فهمي يستمتع بإجازة الصيف
بملابس بحر.. أحمد فهمي يستمتع بإجازة الصيف

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مسلسل رجالة البيت الفنان أحمد فهمي أحمد فهمي

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