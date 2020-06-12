أستاذ كبد: جائحة كورونا أثبتت كفاءة الكوادر الطبية في مصر (فيديو)
الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:06 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عز العرب أستاذ الكبد، إن العالم كله سيتغير عقب انتهاء جائحة فيروس "كورونا"، موضحا أن المواجهات الطبية في جميع بلدان العالم؛ أبرزت العديد من النواقص مما يتطلب إعادة النظر في المنظومات الصحية.
وأضاف "العرب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج “المصرى أفندى”، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن الجائحة أوضحت أن مصر لديها كوادر طبية مميزة رغم وجود معاناه، مؤكدا أن خط الدفاع الأول لفيروس كورونا أثبت فاعليته.
وتابع: "علينا أن نبدأ أسس سليمة فيما بعد كورونا، والعالم كله حاليا به محددات منها العنصر البشرى والسياسات الصحية أو القوانين والشيء الأخير هو المواطن والذى بحسب الدستور له الحق فى الصحة والرعاية"، مؤكدا على ضرورة وضع أسس علمية صحيحة لإعادة تطوير وتحديث المنظومة الصحية في مصر.
وأكمل: "اتخذنا خطوة لإنشاء الرصد الوبائى المصرى وهناك عوامل مبشرة ولكن لابد من تسديد العجز فى المنظومة الصحية المصرية".
وفيما يتعلق بالبحث العلمى الطبى، قال إنه قاطرة التقدم فى جميع المجالات، وفى أزمة كورونا العالم كله تأثر، وكأنها حرب عالمية، وأن المراكز البحثية تتنافس في كل دول العالم لإنتاج لقاح، لافتا إلى أن مصر لديها إمكانات قاعدة قوية للبحث العلمى، ولكن ينقصنا إلزام البعض والشركات والمجتمع المدنى بوضع موازنة أكبر من الموجودة حاليا.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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