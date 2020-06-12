أستاذ كبد: جائحة كورونا أثبتت كفاءة الكوادر الطبية في مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عز العرب أستاذ الكبد، إن العالم كله سيتغير عقب انتهاء جائحة فيروس "كورونا"، موضحا أن المواجهات الطبية في جميع بلدان العالم؛ أبرزت العديد من النواقص مما يتطلب إعادة النظر في المنظومات الصحية.





وأضاف "العرب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج “المصرى أفندى”، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن الجائحة أوضحت أن مصر لديها كوادر طبية مميزة رغم وجود معاناه، مؤكدا أن خط الدفاع الأول لفيروس كورونا أثبت فاعليته.





وتابع: "علينا أن نبدأ أسس سليمة فيما بعد كورونا، والعالم كله حاليا به محددات منها العنصر البشرى والسياسات الصحية أو القوانين والشيء الأخير هو المواطن والذى بحسب الدستور له الحق فى الصحة والرعاية"، مؤكدا على ضرورة وضع أسس علمية صحيحة لإعادة تطوير وتحديث المنظومة الصحية في مصر.



وأكمل: "اتخذنا خطوة لإنشاء الرصد الوبائى المصرى وهناك عوامل مبشرة ولكن لابد من تسديد العجز فى المنظومة الصحية المصرية".

وفيما يتعلق بالبحث العلمى الطبى، قال إنه قاطرة التقدم فى جميع المجالات، وفى أزمة كورونا العالم كله تأثر، وكأنها حرب عالمية، وأن المراكز البحثية تتنافس في كل دول العالم لإنتاج لقاح، لافتا إلى أن مصر لديها إمكانات قاعدة قوية للبحث العلمى، ولكن ينقصنا إلزام البعض والشركات والمجتمع المدنى بوضع موازنة أكبر من الموجودة حاليا.







