بعد إصابات كورونا.. عبلة الكحلاوي: "البلد متهونش عليا"

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، تعليقا على إصابة 9 حالات بفيروس كورونا في دار المسنين التابعة لها، قائلة إنها لم تطلب دعم من الدولة، معلقة: "البلد متهونش عليا؛ لأنها تبذل أقصى جهد، والمجتمع المدني له دور".





وتابعت "الكحلاوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "أنا بعتبر كل إللي في دار المسنين ولادي رغم إنهم في سن الـ80 والـ90، وعندي دكاترة ونظام رائع، وكنت واخدة بالي منهم من بداية أزمة كورونا، ولكن الجائحة شديدة".





وأضافت أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية : "مكنتش عايزة أكلم الحكومة من الأول لأني عارفة كم الضغط إللي عليهم، وحاولت ألحق الأزمة بنفسي بس خوفت عليهم لأنهم كبار في السن وعندهم أمراض مزمنة".





واستكملت: "كل ما كنت بلاقي حالة كنت بصلي وأدعي وأقول يارب، وفي حالتين اتحسنوا"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تواصلت معها لمعرفة احتياجات الدار ونقل المصابين للمستشفيات، معلقة: "الفريق الطبي إللي معايا عمل معجزات، وكرم ربنا محاوطنا، والدار ما زالت مفتوحة، مصر بخير وأهلها بخير"، معقبة: "لو حد جراله حاجة في الدار أنا هيجرالي حاجة".





وفي سياق منفصل، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.



