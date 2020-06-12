من داخل منزلها.. هيدي كرم تشارك جمهورها بصورة جديدة

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شاركت الفنانة هيدى كرم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام ".



وظهرت "كرم" بالصورة ترتدي جامبسوت زيتي من أمام منزلها، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين وجائت أبرز التعليقات من جانبهم:" اى الحلاوة دي"، وعلق أخر:" عسل".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدى كرم، ظهورها في مسلسل "كلبش 3" الذي عرض خلال السباق الرمضاني قبل الماضي 2019، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري.



مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

