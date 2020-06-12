"المصريين": حرص السيسي على التواصل مع البسطاء يؤكد إحساسه بمعاناتهم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:43 م
الدكتور حسين أبو العطا
الدكتور حسين أبو العطا
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية،  إن الرئيس عبدالفتاح السيسي  يشهد له الجميع بأنه انقذ الدولة المصرية من الضياع وبراثن الإرهاب وانتشل الدولة من الفقر فضلًا عن كم المشروعات القومية الجبارة التي اُفتتحت في عهده والتي أحدثت طفرة كبيرة وعملاقة في الاقتصاد المصري الذي كان على وشك الانهيار كما أن مواقفه المتكررة التي تدعو للفخر والاعتزاز.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي يعمل ليل نهار من أجل خدمة الوطن والمواطن المصري ويسعى دائمًا لرفع شأن الدولة المصرية بين الدول الكبرى؛ وهذا ما يتضج جليًا في متابعته المستمرة لمشروعات الدولة والتي كان آخرها اليوم بتفقده مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي تم تشييده؛ لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعًا مجتمعيًا جديدًا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

وتابع: حرص الرئيس السيسي على التواصل الدائم مع المواطنين خلال جولاته المستمرة وآخرها اليوم عندما التقى سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم يؤكد مدى إنسانية هذا الرئيس الذي يشغل باله دائمًا المواطن البسيط وتوفير احتياجاته والاطمئنان على أحواله في جميع الأوقات وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يهتم بشكل لا محدود بأحوال البسطاء ومحدودي الدخل ويسعى جاهدًا لحل مشكلاتهم وسماع آخر تطورات أحوالهم المعيشية وهذا الأمر لم يكن موجودًا من قبل في أي رئيس حكم الدولة المصرية.

وأوضح أنه رغم تفشي فيروس كورونا المستجد إلا أن الرئيس السيسي يُتابع وبصفة دورية كافة مشروعات الدولة؛ فضلًا على حرصه على افتتاح المشروعات القومية؛ ما يؤكد أن الله أنعم على مصر بالرئيس السيسي في هذه الفترة الحرجة من عمر الدولة المصرية ليرتقي بها ويتقدم بها للأمام.

وأكد أن الرئيس السيسي بما يفعله من أجل الدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد فأنه يُخلد اسمه وتاريخه المشرف والمضئ بأحرف من نور في تاريخ الدولة المصرية؛ مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لا يكل ولا يمل من العمل الدؤوب والمتواصل لأن كل ما يشغله هو بناء الدولة المصرية الحديثة حتى أصبحت كبريات الدول تستجدي بالدولة المصرية في جميع تجاربها بداية من عملية الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما صمدت الدولة أمام وباء كورونا المستجد؛ والذي أثبت للجميع ولكل المشككين أن الرئيس السيسي كان على حق عندما اتخذ قرار تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي لأنه يعي ويدرك جيدًا ما يفعل في جميع الأوقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات بوابة الفجر المصريين السيسي البسطاء الإرهاب

أخبار تهمك

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يومين

عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي

منذ نصف ساعة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

منذ 34 دقيقة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ أقل من ساعة

رد السيسي على مواطنة بالأسمرات قالت: "اشرب شاي بالنعناع" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 3 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 8 ساعات

ضياع صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ نصف ساعة

تعرض الشيخ "عبدالله المصلح" للإصابة بكورونا عقب صلاة الجمعة بالمدينة

منذ ساعة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بكري: ثمار الإصلاح الاقتصادي ستكون في 2020

فرج عامر: اهتمام الرئيس بمشاكل البطاقات التموينية دليل على احساسه بـ"الغلابة"

رئيس "المصريين": مجمع الإنتاج الحيواني سيُسهم في استقرار أسعار اللحوم

"المصريين" عن قرار تعليق الدراسة: يؤكد حرص السيسي على حياة المواطنين

"المصريين": حديث السيسي عن أزمة كورونا طمأن الشعب

حزب "المصريين": السيسي حافظ على مصلحة أصحاب المصانع والعمال في آن واحد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

10:00 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم